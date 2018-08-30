أدريانو: كنت أذهب للتدريب مخمورًا.. وإنتر يبلغ الجميع بأني مصاب

اعترف النجم البرازيلي أدريانو، هداف إنتر ميلان السابق، بأنه كان يذهب إلى تدريبات فريقه السابق وهو مخمور، لكن النادي كان يبلغ وسائل الإعلام بأنه مريض أو مصاب.

وقال أدريانو، في مقابلة صحفية كشف خلالها الكثير من خبايا مسيرته المهنية الكارثية، إنه كان يشعر بالسعادة فقط عندما يحتسي الخمر.

وصنع المهاجم البرازيلي اسمه في بارما، حيث سجل 23 هدفًا في 37 مباراة، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان ويتألق، لكن سرعان ما انهار.

وكان الدخول في نوبة اكتئاب سببًا في انتهاء مسيرة أدريانو سريعًا مع إنتر ميلان، وذلك بعد وفاة والده إذ لم يتمكن زملاؤه من مساعدته على الخروج من كبوته.

وعاد النجم البرازيلي إلى بلاده، حيث بدأ من جديد واستعاد سعادته لكنه بدأ يعاني من مشاكل في القلب، حيث نقلت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية عنه قوله: “وفاة والدي تسببت لي في اكتئاب شديد وشعرت بالوحدة والفراغ والعزلة.

“كنت أشعر بالسعادة عندما كنت احتسي الخمر. أفعل ذلك كل ليلة حيث شربت كل شيء يمكنني الحصول عليه، سواء النبيذ والويسكي والفودكا والبيرة والكثير منها. لم أتوقف عن الشرب وفي النهاية اضطررت إلى مغادرة إنتر.

“لم أستطع إخفاء مشاركتي في التدريبات وأنا مخمور. كنت أذهب إلى التدريب صباحًا وأنا في حالة سُكر تام، لكن النادي كان يخبر الصحفيين بأني أعاني من مشاكل في العضلات. أدركت فيما بعد أن مشكلتي كانت تكمن في من حولي من أصدقاء، الذين كانوا يصطحبوني إلى الحفلات ومجالسة النساء وشرب الكحول دون التفكير في أي شيء. بعودتي للبرازيل تركت الملايين لكني اكتسبت سعادتي”.