ضمن قضايا فساد “فيفا”.. السجن 9 سنوات لرئيس السابق لاتحاد أمريكا الجنوبية

أصدرت محكمة أميركية، اليوم الأربعاء، أقسى عقوبة بحق الرئيس السابق لاتحاد أميركا الجنوبية، الباراغوياني خوان أنخل نابوت بالسجن تسع سنوات ضمن سلسلة فضائح الفساد التي طالت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، تمت إدانة نابوت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بتهم الفساد، وتلقي الرشى ضمن مسار قضائي طويل في مانهاتن.

وقالت القاضية باميلا تشين المسؤولة عن ملف فيفا أن نابوت “كانت لديه شخصية خفية، حياة خفية حيث نجح في الحفاظ على فكرة أنه كان رجلًا لطيفًا بينما كان يتلقى الرشى”.

ونابوت هو واحد من سبعة مسؤولين في الفيفا أوقفتهم السلطات السويسرية في أحد الفنادق الفخمة في مدينة زيوريخ السويسرية في 27 مايو/ أيار 2015.