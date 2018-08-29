سون يقترب من ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية ستعفيه من الخدمة العسكرية

فازت كوريا الجنوبية 3-1 على فيتنام في قبل نهائي مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا، وإذا احتفظت باللقب فهذا سيعني الكثير في مسيرة المهاجم سون هيونغ-مين الاحترافية.

وصنع سون (26 عامًا)، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الهدف الثاني قبل استبداله في الدقيقة 72، وسيحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية في بلاده إذا فازت كوريا الجنوبية باللقب.

وينص القانون في كوريا الجنوبية على أن كل رجل سليم بدنيًا يجب أن يتقدم لأداء الخدمة العسكرية لمدة 21 شهرًا، لكن يمكن للرياضيين الحصول على إعفاء إذا فازوا بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية أو أي ميدالية في الأولمبياد.

وقال سون (26 عامًا) بعد الفوز: “نستحق الانتصار، أتيحت لنا الكثير من الفرص للتسجيل وأعتقد أننا كنا الفريق الأفضل وسيطرنا على اللقاء”.

وستلعب كوريا الجنوبية ضد اليابان أو الإمارات على الميدالية الذهبية، يوم السبت المقبل.

وشدد سون على أنه لا يشعر بالضغط وكذلك بقية اللاعبين.

وتابع: “اقتربنا جدًا من الميدالية الذهبية، ونقاتل من أجلها ولا أحتاج لقول أي شيء، أنا مستعد تمامًا”.