مثلث الرعب يمنح باريس سان جيرمان الفوز الثالث على التوالي في الدوري الفرنسي

حقق باريس سان جيرمان فوزه الثالث على التوالي في الدوري الفرنسي للموسم الجديد 2018/2019، بعدما تغلب 3/1 على ضيفه آنجيه، السبت، على ملعب حديقة الأمراء.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني في الدقيقة 12، وأدرك توماس منجاني التعادل لآنجيه من ركلة جزاء في الدقيقة 22.

وتقدم كيليان مبابي لباريس سان جيرمان مجددًا في الدقيقة 51، ثم أضاف البرازيلي نيمار الهدف الثالث في الدقيقة 66.

ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان، حامل اللقب، إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، في حين تجرع آنجيه مرارة الهزيمة الثالثة على التوالي، ليبقى دون أي نقطة.

وكان باريس سان جيرمان قد تغلب 3/0 على كان في الجولة الأولى، ثم 3/1 على جانجون في الجولة الثانية.