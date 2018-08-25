تتويج كافاني ونيمار قبل لقاء باريس سان جرمان وأنجيه (صورة)

توّج الاتحاد الفرنسي لكرة القدم المهاجم الأوروغواني إيدينسون كافاني بجائزة هداف الموسم الماضي، والبرازيلي نيمار بجائزة الأكثر تقديمًا للتمريرات الحاسمة، وذلك قبل مباراة باريس سان جرمان وأنجيه برسم الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، في ملعب حديقة الأمراء.

وسجل كافاني الموسم الماضي 28 هدفًا في 32 مباراة، في حين احتل نيمار المركز الثاني بـ19 هدفًا في 20 مباراة، لكنه أعطى 13 تمريرة حاسمة وهو الأفضل في الموسم الماضي، علمًا أنه غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وأشرك المدرب الألماني توماس توخيل لأول مرة هذا الموسم، الثلاثي الناري كافاني ونيمار ومبابي، الملقب بـMCN وسجل كافاني أول أهدافه هذا الموسم.