صدمة لبايرن ميونخ بعد أول فوز في الدوري الألماني

أعلن بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت أن الجناح كينغسلي كومان سيبتعد لعدة أسابيع بسبب تمزق في أربطة الكاحل، وهي الإصابة التي ستتطلب خضوعه لجراحة.

وأُصيب اللاعب الدولي الفرنسي في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد للدوري المحلي والتي شهدت فوز بايرن 3-1 على هوفنهايم، وكانت هذه أول مباراة لكومان في دوري الدرجة الأولى الألماني منذ إصابته السابقة في الأربطة في نفس الساق اليسرى في فبراير/ شباط الماضي والتي أبعدته عن المشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا.

وذكر بايرن في بيان عقب إصابة اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 22 عامًا قبل نهاية الشوط الأول بسبب التحام عنيف مع نيكو شولز لاعب هوفنهايم:”سيتطلب الأمر خضوع كومان لجراحة، وسيبتعد لعدة أسابيع”.

ويعاني زميله الجناح سيرج غنابري، الذي ينظر إليه مع كومان باعتباره الثنائي الذي سيخلف الجناحين المخضرمين فرانك ريبري، وأرين روبن، من إصابة عضلية.

ويخوض بايرن منافسات الموسم الجديد من دوري الأضواء وهو المرشح الأوفر حظًا لنيل اللقب بعد حصده له في آخر ست نسخ.