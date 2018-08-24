مدرب باريس سان جيرمان يضع بوفون على دكة البدلاء خلال اللقاءين القادمين

حسم الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان في أول المشاكل التي تعترضه في بداية الموسم وقرر إعادة الحارس الفرنسي الشاب ألفونسي أريولا أساسيًا على حساب المخضرم الإيطالي جانلويجي بوفون خلال اللقاءين القادمين في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى أمام أنجيه ونيم.

ولعب بوفون اللقاءات الرسمية الثلاثة الأولى في الموسم أمام موناكو في كأس السوبر الفرنسي وأمام كان وجانجون في الجولتين الأولى والثانية من الدوري الفرنسي وحقق الفريق خلالهم لقب السوبر وفوزين.

وقال توخيل: ” أريولا سيلعب أمام نيم وأنجيه، وسنرى بعد ذلك، لا أحب أخذ قرارات طويلة الأمد، بالنسبة لنا من الأفضل أن يتأقلم أريولا مع الفريق.”

وسيواجه باريس سان جيرمان أنجيه غدًا السبت ثم يحل ضيفًا على نيم يوم 1 أيلول / سبتمبر القادم.

وأكد المدرب الألماني أن العمل مع اللاعبين البرازيليين ممتع رغم كونهم يحبون العيش مجتمعين قال: “أحب فكر لاعبي فريقي البرازيليين، يحسون بفرح حين يعيشون كمجموعة ويعشقون الموسيقى، العمل معهم دائمًا إيجابي.”

وتعرّض البرازيليون لانتقادات سابقة في باريس سان جرمان واعتبرهم البعض أنهم يشكلون مجموعة ضغط داخل الفريق.