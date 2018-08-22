بتهم “فساد الفيفا”.. الحكم بحبس جوزيه ماريا مارين رئيس الاتحاد البرازيلي السابق 4 سنوات

أصدرت محكمة أمريكية يوم الأربعاء، حكمًا بحبس جوزيه ماريا مارين الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لأربع سنوات بعد أن أدين في اتهامات تتعلق بفضيحة فساد بالاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

وتضمن الحكم الصادر في نيويورك أيضا تغريم رئيس الاتحاد البرازيلي سابقا مبلغ 1.2 مليون دولار وإلزامه برد 3.34 مليون دولار.

وأدين مارين (86 عاما) في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من قبل هيئة محلفين أمريكية في 6 اتهامات منها الابتزاز والاحتيال وغسل الأموال. وكان مارين في مقدمة شخصيات رياضية حوكمت في الولايات المتحدة في قضايا تتعلق بتلقي رشى وعمولات بأكثر من 200 مليون دولار فيما يخص تسويق ونيل حقوق بث مباريات لكرة القدم.

وقالت هيئة الادعاء إن مارين تلقى عدة ملايين من الدولارات في صورة رشاوي.

وقال تشارلز ستيلمان محامي مارين: “نشعر بخيبة أمل بسبب مدة الحكم لكننا نقدر جهود القاضي في تحقيق توازن عادل. سيتقدم السيد مارين بطعن”.

وطالب مدعون بسجن مارين لمدة لا تقل عن عشر سنوات بينما استند محامو الدفاع على الحالة الصحية لمارين وتقدمه في العمر للمطالبة بتخفيف الحكم.

ولم يعلق الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على الحكم.

ووجهت اتهامات إلى 42 شخصًا ومؤسسة على الأقل في إطار فضيحة الفيفا وأقر كثيرون بالذنب.