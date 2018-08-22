الفيفا يتدخل لإدارة اتحاد أوروغواي لكرة القدم

قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إن الاتحاد الدولي (الفيفا) تولى إدارة اتحاد أوروغواي أمس الثلاثاء لضمان نزاهة الانتخابات على رئاسة هذا الاتحاد المحلي.

وأبلغ الفيفا اتحاد أوروغواي في خطاب أنه سيتولى إدارة الأعمال اليومية للاتحاد.

وتعهد الفيفا بمراجعة لوائح اتحاد أوروغواي وتعديلها كي تتوافق مع لوائح اتحاد أمريكا الجنوبية والفيفا وعند الانتهاء من هذا الأمر ستقام انتخابات على مقعد الرئيس.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن خطاب الفيفا توضيحه بخصوص أن اللجنة المفوضة بإدارة الاتحاد سيستمر عملها حتى 28 فبراير شباط 2019.

ولم يرد الفيفا أو اتحاد أوروغواي على طلب رويترز للتعليق لكن اتحاد أمريكا الجنوبية قال إن هذا التدخل حدث “بناء على الافتقار لضمانات في عملية الانتخابات”.

واستقال فيلمار فالديز رئيس اتحاد أوروغواي من منصبه بشكل مفاجئ في يوليو تموز وتأجلت الانتخابات لتحديد خليفته وسط تساؤلات حول شرعية باقي المرشحين.

وتسبب غياب قيادة لاتحاد أوروغواي في عدم توقيع المدرب أوسكار تاباريز الموجود منذ فترة طويلة على عقد جديد وتولى منصبه بشكل مؤقت فابيان كويتو مدرب منتخب تحت 20 عامًا.

وسيتولى كويتو قيادة أوروغواي في مباراة ودية هذا الشهر أمام المكسيك في الولايات المتحدة.