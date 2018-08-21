سوق انتقالات الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يمنع التعاقدات وبروسيا دورتموند ينفق 84 مليون دولار

لم ينفق فريق بايرن ميونخ سنتًا واحدًا على التعاقد مع لاعبين جدد، بينما أنفق بوروسيا دورتموند 84 مليون دولار، على اللاعبين الجدد، قبل انطلاق منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، الجمعة المقبل.

ويعتبر امتناع بايرن عن التعاقدات الجديدة من بين أسباب إنفاق الأندية الـ18 التي تشكل البوندسليجا 413 مليون يورو حتى الآن فقط، وهو رقم بعيد للغاية عما أنفقته الموسم الماضي والبالغ 600 مليون يورو وفقًا لاستبيان أجرته وكالة الأنباء الألمانية.

وحتى الآن حققت الأندية الألمانية فائضًا قدره 10 ملايين يورو مع إيرادات انتقالات وصلت إلى 423 مليون يورو.

وحصل فريق لايبزغ وحده على 70 مليون يورو من انتقال نابي كيتا إلى ليفربول الإنجليزي، بينما كان فريق دورتموند أكثر الفرق شراء للاعبين في محاولة للاقتراب من بايرن ميونخ في جدول الترتيب.

ويملك دورتموند ثلاثة من أغلى أربعة لاعبين تمّ التعاقد معهم في الدوري وهم، عبدو ديالو 28 مليون يورو، وتوماس ديلايني 20 مليون يورو، وأكسيل فيتسل 20 مليون يورو.

وفي الوقت نفسه، استعاد بايرن ميونخ خدمات سيرج نابري وريناتو سانشيز، بعدما انتهت إعارتهما، كما انضم للفريق ليون جوريتسكا قادمًا من شالكه في صفقة انتقال حر.

وبدلًا من ذلك، أصبح بايرن ميونخ أكثر ثراءً، حيث باع دوجلاس كوستا ليوفنتوس الإيطالي مقابل 40 مليون يورو، وأرتور فيدال إلى برشلونة مقابل 18 مليون يورو.

ويريد بايرن ميونخ الحصول على 50 مليونًا للاستغناء عن بواتينغ، وعلى الأقل 15 مليونًا للاستغناء عن رودي.