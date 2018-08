بولت يشارك في مران مارينرز ويستعد للرد على المشككين

شارك يوسين بولت، البطل الأولمبي في ألعاب القوى، في أول مران مع سنترال كوست مارينرز الأسترالي اليوم الثلاثاء، وقال إنه جاهز للرد على المشككين عن طريق الارتباط بعقد احترافي لكرة القدم.

ووسط متابعة إعلامية كبيرة ظهر بولت، الذي بلغ عامه الـ 32 اليوم، في ملعب سنترال كوست مع باقي زملائه بعدما استهل تدريباته بالكرة.

وحصل الفائز بثماني ميداليات ذهبية أولمبية على فرصة غير محددة المدة للاختبار مع مارينرز الذي احتل المركز العاشر والأخير في الدوري الموسم الماضي، لكنه لم يهبط بسبب عدم وجود هذا الأمر.

وهناك الكثير من الشكوك حول مدى قدرة أسرع رجل في العالم على إثبات ذاته في كرة القدم والتحول إلى لاعب محترف.

