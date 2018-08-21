بولت يشارك في مران مارينرز ويستعد للرد على المشككين

شارك يوسين بولت، البطل الأولمبي في ألعاب القوى، في أول مران مع سنترال كوست مارينرز الأسترالي اليوم الثلاثاء، وقال إنه جاهز للرد على المشككين عن طريق الارتباط بعقد احترافي لكرة القدم.

ووسط متابعة إعلامية كبيرة ظهر بولت، الذي بلغ عامه الـ 32 اليوم، في ملعب سنترال كوست مع باقي زملائه بعدما استهل تدريباته بالكرة.

وحصل الفائز بثماني ميداليات ذهبية أولمبية على فرصة غير محددة المدة للاختبار مع مارينرز الذي احتل المركز العاشر والأخير في الدوري الموسم الماضي، لكنه لم يهبط بسبب عدم وجود هذا الأمر.

وهناك الكثير من الشكوك حول مدى قدرة أسرع رجل في العالم على إثبات ذاته في كرة القدم والتحول إلى لاعب محترف.

Take a behind the scenes look at @usainbolt’s first training session and press conference on the Central Coast. ⚡️ Gallery ???? https://t.co/bplcO4U21h#CCMFC #ALeague pic.twitter.com/JnO4vjeMH9 — Central Coast Mariners (@CCMariners) August 21, 2018

ولم يقدم الرياضي الجاميكي لمحات فنية واضحة خلال 45 دقيقة من المران ولم يشترك في مباراة في منتصف الملعب بين فريقين يضم كل منهما ثمانية لاعبين واكتفى بخوض بعض التدريبات.

وقال بولت الذي عادة ما يستخدم قدمه اليسرى “بالنسبة لي فإن هذا الأمر مثل ألعاب القوى”.

وأضاف “أول يوم في المران دائمًا ما يكون الأصعب. يكون المرء في حاجة إلى الكثير من العمل”.

وتابع “أشعر أني في حالة جيدة وأدرك أني سأكون في حاجة إلى الوقت والعمل وأنا جاهز للعمل”.

وسبق لبولت، الذي اعتزل ألعاب القوى في بطولة العالم في لندن العام الماضي، المران مع بروسيا دورتموند الألماني وماميلودي صن داونز الجنوب الأفريقي وسترومسجودست النرويجي في إطار سعيه للحصول على عقد احترافي.

وقال بولت “أنا هنا. بالنسبة لي سيقول الناس دائمًا ما يريدون قوله.

“كما كان الأمر عندما كنت في ألعاب القوى يقول الناس الكثير من الأشياء عني لكني دائمًا ما كنت أثبت خطأ ما يقولونه. لذا إنها فرصة جديدة لي لإثبات أنهم على خطأ”.

وأكد مارينرز أن بولت سيحصل على الوقت الذي يريده لإثبات قدرته على اللعب.