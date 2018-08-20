لتجنب حظر الفيفا.. نيجيريا تعترف برئيس اتحاد الكرة

اعترفت نيجيريا برئيس اتحاد الكرة المنتخب، اليوم الإثنين، قبل دقائق من انتهاء المهلة المحددة والتعرض للإيقاف من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وبالتالي حرمانها من خوض مباريات دولية.

وقال الفيفا إنه سيفرض عقوبة الإيقاف على نيجيريا، وبالتالي استبعاد المنتخب الوطني من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، لو لم تعترف برئيس الاتحاد المنتخب بحلول الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.

وفاز أماجو بينيك برئاسة الاتحاد النيجيري في انتخابات معترف بها من الفيفا في 2014. وفاز غريمه كريس جيوا بنزاع قانوني طويل حول توليه رئاسة اتحاد الكرة في يونيو.

وكان الفيفا أوقف جيوا 5 سنوات؛ بسبب مخالفة لوائح الاتحاد المحلي وميثاق قيم الفيفا في فبراير 2017، لكنه يبدو تلقى دعمًا من الحكومة النيجيرية.

وطلب وزير الرياضة سولومون دالونغ الحضور لمقر الفيفا، ضمن بعثة تضم جيوا، ومقابلة الرئيس غياني إنفانتينو لكن الفيفا رفض.

وأصدر الفيفا يوم 14 أغسطس الماضي تحذيرًا أخيرًا لنيجيريا قبل فرض الإيقاف.

وكتب المتحدث باسم ييمي أوسينباجو نائب رئيس الاتحاد النيجيري على تويتر الساعة 10:38 بتوقيت غرينتش أن نيجيريا “أبلغت الفيفا بالفعل بموقفها الواضح بالاعتراف بالاتحاد بقيادة أماجو بينيك، وبأنه المسؤول الحالي والوحيد عن اللجنة التنفيذية للاتحاد النيجيري”.

وأكد أن الحكومة النيجيرية ستعمل مع كل الأطراف “لحل النزاع في الوقت المناسب”.

ولم يتسنَ الحصول على تعليق من الفيفا على موقف الاتحاد النيجيري.

وأبلغ بينيك رويترز عبر الهاتف أن الفيفا لن يفرض أي عقوبة وأنه في اتصالات مع الحكومة النيجيرية، كما أكد محمد سانونسي الأمين العام للاتحاد تحت قيادة بينيك أن الأمور تسير بشكل جيد.

ومن المقرر أن تلتقي نيجيريا مع سيشل في تصفيات أمم أفريقيا 2019 في الثامن من سبتمبر المقبل.