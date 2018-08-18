باريس سان جيرمان ينتزع انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الفرنسي (فيديو)

باريس سان جيرمان ينتزع انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الفرنسي (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

انتزع فريق باريس سان جيرمان، اليوم السبت، انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتغلب باريس سان جيرمان على مضيفه جانجون بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد سان جيرمان إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما جاء جانجون في المركز الثامن عشر بلا رصيد من النقاط.

أنهى جانجون الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف في الدقيقة 20 عن طريق نولان رو.

ونجح سان جيرمان في إدراك التعادل عبر البرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.

وأضاف كيليان مبابي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 82 و90، ليخرج سان جيرمان فائزًا بالثلاث نقاط.

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