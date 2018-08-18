باريس سان جيرمان ينتزع انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الفرنسي (فيديو)

انتزع فريق باريس سان جيرمان، اليوم السبت، انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتغلب باريس سان جيرمان على مضيفه جانجون بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية للمسابقة المحلية.

الدوري الفرنسي | جانجون 1 × 0 باريس سان جيرمان | هدف اول جانجون HD@IF24HD pic.twitter.com/eC5Bhpv9RQ — انا موت (@OOQQ7707) August 18, 2018

بهذا الفوز، ارتفع رصيد سان جيرمان إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما جاء جانجون في المركز الثامن عشر بلا رصيد من النقاط.

أنهى جانجون الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف في الدقيقة 20 عن طريق نولان رو.

ونجح سان جيرمان في إدراك التعادل عبر البرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.

الدوري الفرنسي |د52 | جانجون 1 × 1 باريس سان جيرمان | هدف التعادل باريس سان جيرمان عن طريق نيمار HD@IF24HD pic.twitter.com/Gdxyl662PD — انا موت (@OOQQ7707) August 18, 2018

وأضاف كيليان مبابي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 82 و90، ليخرج سان جيرمان فائزًا بالثلاث نقاط.

الدوري الفرنسي | جانجون 1 × 2 باريس سان جيرمان | هدف الثاني باريس سان جيرمان عن طريق امبابي HD@IF24HD pic.twitter.com/5HYmtkloig — انا موت (@OOQQ7707) August 18, 2018