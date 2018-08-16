توني كروس ينتقد طريقة اعتزال مسعود أوزيل اللعب الدولي

انتقد توني كروس لاعب وسط منتخب ألمانيا زميله السابق مسعود أوزيل، بسبب طريقة اعتزاله اللعب الدولي بداعي التعرض للعنصرية، وقال كروس إن كلمات أوزيل غير منطقية.

ونقلت صحيفة “بيلد” الألماني عن كروس، اليوم الخميس قوله:”بكل تأكيد مسعود أوزيل يستحق اللعب على المستوى الدولي وهو كلاعب كان يستحق الخروج بشكل أفضل”.

وأعلن أوزيل البالغ من العمر 29 عامًا اعتزاله الدولي الشهر الماضي، بعد أن خرج منتخب ألمانيا من دور المجموعات في كأس العالم 2018 في روسيا، وقال إنه تعرّض “للعنصرية” بسبب أصوله التركية.

وأضاف كروس:”لكن طريقة الاعتزال لم تكن مناسبة”.

وكان أوزيل أحد عناصر التشكيلة الأساسية والمؤثرة في تتويج ألمانيا بكأس العالم 2014 في البرازيل، واختارته الجماهير 5 مرات ليكون أفضل لاعب في الفريق خلال العام منذ 2011.

لكن أزيل الذي يلعب لآرسنال تعرّض لانتقادات قاسية في ألمانيا بعدما التقط صورة مع الرئيس التركي طيب رجب أردوغان في مايو الماضي، كما تراجع مستواه في روسيا.

وفي خطاب الاعتزال الدولي اتهم أوزيل رئيس الاتحاد الألماني راينهارد غريندل بعدم دعمه بعد تعرضه لحملة انتقادات بسبب هذه الصورة.

كما أطلقت الجماهير الألمانية صيحات الاستهجان ضد أوزيل وزميله إيلكاي غوندوغان بسبب الصورة مع أردوغان.

وقال كروس:”أعتقد أنه يدرك جيدًا أنه لا مكان للعنصرية في المنتخب الوطني، والاتحاد الألماني لكرة القدم”.

وأوضح كروس إنه لا ينوي السير على خطى أوزيل في اعتزال اللعب الدولي بعد كأس العالم.