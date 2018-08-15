الياباني هوندا: أنا من طلبت تدريب منتخب كمبوديا بجانب اللعب مع ملبورن الأسترالي

قال كيسوكي هوندا، لاعب منتخب اليابان السابق، إنه يشعر “بالضغط” من أجل ترك بصمة مع ناديه الجديد ملبورن فيكتوري، بعدما تولى تدريب منتخب كمبوديا أيضًا.

وبعد أقل من أسبوع واحد على الانضمام إلى فيكتوري بطل أستراليا، فاجأ لاعب الوسط البالغ عمره 32 عامًا الجميع بالكشف عن تعيينه لقيادة كمبوديا يوم الأحد الماضي.

ورغم أن هوندا وافق على العمل كمدرب دون مقابل، ومن المتوقع أن يؤدي أغلب مهامه عن بعد، فإن هذا الاتفاق غير التقليدي أثار التساؤلات في الإعلام الأسترالي.

وقال هوندا، الذي أسس أكاديمية لكرة القدم في كمبوديا عام 2016، إنه طلب شغل منصب مدرب كمبوديا من الاتحاد المحلي قبل كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وقال هوندا في ملبورن، اليوم الأربعاء، في أول مؤتمر صحفي مع فيكتوري: “حدث الأمر قبل أربعة أشهر.. تحدثت إلى الاتحاد الكمبودي. سألت لو كانت هناك إمكانية لتدريب المنتخب الوطني في نفس وقت عملي كلاعب وكانت الإجابة بالموافقة”.

وأضاف: “أشعر بالضغط بسبب المسؤوليات العديدة. يجب أن ألعب بشكل رائع هنا لذا ينبغي أن أتدرب بجدية بعد هذا المؤتمر الصحفي”.

وتابع: “أولًا أنا لاعب في ملبورن فيكتوري بدءًا من الآن. يجب أن ينصب تركيزي على اللعب بشكل رائع من أجل المشجعين والزملاء ومن أجل كل شخص هنا”.

وذكرت تقارير أن فيكتوري تعاقد مع هوندا لاعب ميلانو السابق لمدة عام واحد مقابل حوالي 2.9 مليون دولار أسترالي (2.09 مليون دولار أمريكي).

واعتزل هوندا اللعب الدولي بعدما سجل 37 هدفًا في 98 مباراة، وأصبح أول لاعب ياباني يسجل في ثلاث بطولات لكأس العالم بعدما هز الشباك في نسخة روسيا الأخيرة.