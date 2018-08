الكرواتي ماندزوكيتش يعلن رسميًا اعتزاله اللعب الدولي

قرر الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، نجم يوفنتوس الإيطالي، تعليق حذائه واعتزاله اللعب دوليًا، بعد أن وصل مع منتخب بلاده إلى نهائي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال اللاعب في بيان أصدره، يوم الثلاثاء: “لطالما أحببت الحديث داخل الملعب عن خارجه، لهذا السبب هذه الكلمات صعبة للغاية علي حتى أصعب من الركض لمدة 120 دقيقة ضد خصم، صعبة لأنني أعلم كم السعادة التي كانت تصيبني كلما لعبت لكرواتيا وانتصرت”.

وأضاف: “أصعب لأنني أعلم أن الاستماع لصوتكم الجميع وأناشيدكم قبل المباريات أمر عاطفي وحيوي للغاية، الكلمات صعبة لأنني أعلم كم الشرف بارتداء قميص منتخب كرواتيا وتمثيل بلادي، وأصعب لأن تلك هي نهاية كلماتي”.

???????? Croatia's second best goalscorer in history, @MarioMandzukic9, decided to retire from international football with an emotional public address to the fans.

➡️ https://t.co/w4Du8Lx0gK#BeProud #Croatia #Family #Vatreni???? pic.twitter.com/9lIxvf8GIh

— HNS | CFF (@HNS_CFF) August 14, 2018