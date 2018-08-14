الكرواتي ماندزوكيتش يعلن رسميًا اعتزاله اللعب الدولي

قرر الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، نجم يوفنتوس الإيطالي، تعليق حذائه واعتزاله اللعب دوليًا، بعد أن وصل مع منتخب بلاده إلى نهائي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال اللاعب في بيان أصدره، يوم الثلاثاء: “لطالما أحببت الحديث داخل الملعب عن خارجه، لهذا السبب هذه الكلمات صعبة للغاية علي حتى أصعب من الركض لمدة 120 دقيقة ضد خصم، صعبة لأنني أعلم كم السعادة التي كانت تصيبني كلما لعبت لكرواتيا وانتصرت”.

وأضاف: “أصعب لأنني أعلم أن الاستماع لصوتكم الجميع وأناشيدكم قبل المباريات أمر عاطفي وحيوي للغاية، الكلمات صعبة لأنني أعلم كم الشرف بارتداء قميص منتخب كرواتيا وتمثيل بلادي، وأصعب لأن تلك هي نهاية كلماتي”.

وتابع: “أعلن اعتزالي اللعب دوليًا، الميدالية الفضية في كأس العالم ربما تكون منحتني طاقة جديدة، لكنها سهلت علي فكرة القرار الذي بدا مستحيلًا في الماضي، اختبرنا أن نعيش أحلامنا، وحققنا نجاحًا تاريخيًا، وشعرنا بحب لا يصدق من الجماهير، والاحتفال الذي شهدناه في زغرب سيظل أهم ذكرى في مسيرتي، لقد كانت أجمل رحلة مع المنتخب، والأجمل مشهد العودة إلى المنزل”.

وأردف: “لقد استمتعت للغاية، شعرت كأنني كنت في الجنة، وفخور بالإنجاز الذي حققنا، وكنا نتوق لأن نحققه منذ سنوات، من خلال الكثير من المجهود والإحباطات واللحظات الثقيلة”.

وأشار: “لا يوجد وقت مثالي للرحيل، لكنني أعتقد أن اللحظة المناسبة هي بمنحي أفضل ما لدي لتحقيق أكبر نجاح في تاريخ الكرة الكرواتية”.

وأتم: “منذ 14 عامًا كنت شابًا صغيرًا ارتدي قميص كرواتيا، منذ ذلك الحين لعبت واختبرت الكثير، كان لدينا نفس الهدف أن نجلب النجاح لكرواتيا، أشكر الجميع لأنهم جميعًا تركوا علامة في مسيرتي، بجانبي على الطريق كان كل أعضاء المنتخب أصدقائي المقربين، أشكرهم على دعمهم الكبير، وأخيرًا شكرًا لكل المشجعين، لا أحد منا كامل، أهدرت الفرص وخسرت الكرة، وحتى كان هناك مرات من سوء التفاهم، لطالما رفعت رأسي ووضعت قلبي في الملعب، شكرًا لكم جميعًا لملاحظة ذلك الأمر، منذ اليوم سأكون مشجعًا كرواتيًا”.

Mario Mandzukic has announced his retirement from Croatian National team. ???????? LEGEND OF CROATIA @MarioMandzukic9 pic.twitter.com/PwnyMuihTv — Forza Juventus (@ForzaJuve2017) August 14, 2018

ولعب ماندزوكيتش لأول مرة مع منتخب كرواتيا وهو في عمر الـ21، في شهر نوفمبر عام 2007، تحت قيادة سلافين بيليتش، وكانت مباراة ضمن تصفيات يورو 2008، وخسرها بنتيجة 2-0 من مقدونيا.

وشارك صاحب الـ32 عامًا مع منتخب كرواتيا في 89 مباراة دولية، سجل خلالها 33 هدفًا.