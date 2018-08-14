الفيفا يهدد بإيقاف نيجيريا وغانا بسبب التدخل الحكومي

تلقى الاتحادان النيجيري والغاني لكرة القدم تحذيرًا أخيرًا من “فيفا”، بإمكانية تعرضهما لإيقاف النشاط الكروي على المستوى الدولي، هذا الشهر؛ بسبب التدخل الحكومي في عمل اتحاد اللعبة المحلي.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في بيان، إن الاتحاد النيجيري يجب أن تتم إدارته عن طريق الرئيس المنتخب في 2014 وباقي أعضاء اللجنة التنفيذية.

وأضاف الفيفا: “قرر مجلس الفيفا أنه بحلول، يوم الإثنين 20 أغسطس 2018، الساعة 1200 (بتوقيت وسط أوروبا)، لو لم تعد إدارة الاتحاد النيجيري لكرة القدم إلى اللجنة التنفيذية الشرعية للاتحاد النيجيري تحت قيادة الرئيس أماجو ملفين بينيك.. فإن الاتحاد النيجيري سيتعرض للإيقاف بشكل فوري”.

وتابع: “سيتم رفع الإيقاف فقط عندما يؤكد الاتحاد النيجيري، تحت قيادة الرئيس أماجو ميلفين بينيك والأمين العام محمد سانوسي، أنه بات يسيطر مجددًا على الاتحاد النيجيري ومقره”.

وأكد الفيفا، أن أي عقوبة لن تؤثر على منتخب نيجيريا الذي يشارك حاليًا في كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا في فرنسا؛ لأن المسابقة انطلقت بالفعل. وشاركت نيجيريا في كأس العالم للرجال في روسيا.

وستتعرض غانا للإيقاف، هذا الشهر، إذا لم يتم سحب دعوى قضائية ضد حل اتحاد الكرة المحلي.

وقال الفيفا، إن الطلب المقدم من النائب العام إلى المحكمة العليا لبدء عملية حل الاتحاد الغاني لكرة القدم يعد تدخلًا في عمل الاتحاد؛ وهو ما يتعارض مع لوائح الفيفا.

وأضاف، أن مجلس الفيفا قرر أنه إذا لم يتم سحب طلب حل الاتحاد الغاني، قبل يوم الإثنين 27 أغسطس 2018 الساعة 1200 بتوقيت وسط أوروبا، سيتعرض الاتحاد للإيقاف فورًا.

وتابع: “الإيقاف سيتم رفعه فقط بعد سحب الطلب المذكور سابقًا، وحصول الفيفا على دليل كتابي على ذلك”.