ألابا لاعب بايرن ميونيخ ينجو من قطع بالرباط الصليبي

قال بايرن ميونيخ، اليوم الإثنين، إن مدافعه ديفيد ألابا تعرض لكدمة في عظم الركبة خلال الفوز 5-صفر على آينتراخت فرانكفورت والتتويج بلقب كأس السوبر الألمانية لكرة القدم، أمس الأحد، مؤكدًا أن الفحوص استبعدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض الظهير الأيسر النمساوي للإصابة في ركبته اليسرى خلال التحام مع داني دا كوستا مدافع آينتراخت، في وقت متأخر من المباراة.

وأوضح بايرن في بيان، أن الفريق الطبي سيتعامل مع الحالة بشكل يومي، وسيتحدد في وقت لاحق موعد عودة ألابا للتدريبات.

Injury Update: @David_Alaba suffered a badly bruised knee in last night's #Supercup win, and has not sustained any ligament damage ????#MiaSanMia #ComeBackStronger ???? pic.twitter.com/125po2w2x0

— FC Bayern English (@FCBayernEN) August 13, 2018