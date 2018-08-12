باريس سان جيرمان يكتسح كان في بداية حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي

اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه كان بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الأولى من منافسات الدوري الفرنسي، على ملعب حديقة الأمراء.

وجاء الهدف الأول عبر البرازيلي نيمار بعد 10 دقائق على بداية المباراة بمساعدة زميله كريستوفر نكونكو.

وأضاف الفرنسي أدريان رابيو الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 35 بمساعدة الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وسجل تيموتي وياه، نجل الأسطورة الليبيرية جورج وياه الهدف الثالث في الدقيقة 89.

ولعب الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون أساسيًا في المباراة، ليصبح أكبر لاعب يشارك مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، بعمر 40 عامًا و6 أشهر.

وهدف نيمار في مرمى كان هو الهدف رقم 13 للاعب البرازيلي في 12 مباراة خاضها في ملعب النادي، في مسابقة الدوري الفرنسي.