بايرن ميونخ يكتسح آينتراخت فرانكفورت ويتوّج بلقب السوبر الألماني (فيديو)

اكتسح بايرن ميونخ منافسه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5/0 في المباراة التي جمعتهما، الأحد، على ملعب كومرزبنك آرينا، ليتوّج بلقب السوبر الألماني.

وسجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي 3 أهداف (هاتريك)، في حين سجل كل من كينغسيلي كومان، وتياغو ألكانترا، الهدفين الآخرين.

وافتتح ليفاندوفسكي النتيجة للفريق البافاري في الدقيقة 21 بضربة رأس.

وعاد المهاجم البولندي ليضيف الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة 26 من ضربة رأس أيضًا.

وأكمل ليفاندوفسكي الهاتريك بالهدف الثالث في الدقيقة 54.

وسجل كينغسيلي كومان الهدف الرابع لبايرن ميونخ في الدقيقة 63، ثم سجل تياغو ألكانترا الهدف الخامس في الدقيقة 85.

وأحرز بايرن ميونخ اللقب للمرة السابعة في تاريخه، والثالثة على التوالي.