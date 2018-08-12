بايرن ميونخ يكتسح آينتراخت فرانكفورت ويتوّج بلقب السوبر الألماني (فيديو)

اكتسح بايرن ميونخ منافسه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5/0 في المباراة التي جمعتهما، الأحد، على ملعب كومرزبنك آرينا، ليتوّج بلقب السوبر الألماني.
وسجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي 3 أهداف (هاتريك)، في حين سجل كل من كينغسيلي كومان، وتياغو ألكانترا، الهدفين الآخرين.
وافتتح ليفاندوفسكي النتيجة للفريق البافاري في الدقيقة 21 بضربة رأس.
وعاد المهاجم البولندي ليضيف الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة 26 من ضربة رأس أيضًا.
وأكمل ليفاندوفسكي الهاتريك بالهدف الثالث في الدقيقة 54.
وسجل كينغسيلي كومان الهدف الرابع لبايرن ميونخ في الدقيقة 63، ثم سجل تياغو ألكانترا الهدف الخامس في الدقيقة 85.
وأحرز بايرن ميونخ اللقب للمرة السابعة في تاريخه، والثالثة على التوالي.
⚽️ ليفاندوفسكي برأسه يسجل ثالث أهدافه التاريخية في السوبر الألماني!#بايرن_ميونيخ 1 – 0 #آينتراخت_فرانكفورت#Supercup #SGEFCB pic.twitter.com/pPaulEDeno
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٢ أغسطس ٢٠١٨
⚽️ هكذا رد ليفاندوفسكي على دفاع الخصم!#بايرن_ميونيخ 2 – 0 #آينتراخت_فرانكفورت#Supercup #SGEFCB pic.twitter.com/KbBSpmeCyC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٢ أغسطس ٢٠١٨
⚽️ ليفاندوفسكي لا يرحم!#بايرن_ميونيخ 3 – 0 #آينتراخت_فرانكفورت#Supercup #SGEFCB pic.twitter.com/b0FuQ00UP5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٢ أغسطس ٢٠١٨
⚽️ كومان يوقع على الرابع بعد هجمة منظمة من الفريق البافاري!#بايرن_ميونيخ 4 – 0 #آينتراخت_فرانكفورت#Supercup #SGEFCB pic.twitter.com/Vo3oLfN890
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٢ أغسطس ٢٠١٨
⚪️???????? #SUPERCUP-SIEGER ????????⚪️ #MiaSanMia pic.twitter.com/zQGa1XRiCc
— FC Bayern München (@FCBayern) ١٢ أغسطس ٢٠١٨
???? #Supercup #MiaSanMia #SGEFCB pic.twitter.com/tInkDlZviQ
— FC Bayern München (@FCBayern) ١٢ أغسطس ٢٠١٨
#FCBayern gewinnt souverän den #Supercup. #SGEFCB
✍️ Zum Spielbericht: https://t.co/6BGT3Q4Pev pic.twitter.com/DARVaYfqzN
— FC Bayern München (@FCBayern) ١٢ أغسطس ٢٠١٨