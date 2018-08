الياباني هوندا يتولى تدريب منتخب كمبوديا بجانب اللعب في ملبورن الأسترالي

وقع كيسوكي هوندا، لاعب وسط منتخب اليابان السابق، على عقد لتدريب منتخب كمبوديا لكرة القدم لمدة عامين دون الحصول على أجر.

وقال ساو سوخا، رئيس الاتحاد الكمبودي للعبة في بيان، اليوم الأحد: “تطوَّع هوندا للمساعدة في تدريب منتخب كمبوديا”.

وأوضح سوخا أن لاعب ميلانو السابق لن يتقاضى أجرًا لكن الاتحاد الكمبودي سيتكفل بنفقات سفره وإقامته.

وأضاف: “أتمنى أن تساعد خبرة هذا النجم الدولي في تطوير الجوانب الفنية لدى لاعبي منتخبنا وأن تتحسن النتائج معه”.

I’m in Cambodia. Cambodia is one of a great country in Asia. I will visit local places. pic.twitter.com/ZR8FILyjxn

— KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) August 12, 2018