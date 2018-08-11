فناربخشة التركي يعلن رسميًا ضم الجزائري إسلام سليماني

أعلن نادي فناربخشة التركي تعاقده مع المهاجم الجزائري إسلام سليماني، البالغ من العمر 30 عامًا، لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

وظل اللاعب هدفًا لنادي الهلال السعودي، الذي كان يرغب في التعاقد معه، بيد أن اللاعب رفض القدوم للعب في الدوريات العربية.

وكانت تقارير إنجليزية قد ذكرت في وقتٍ سابق أن أندية: فناربخشة، وبشكتاش التركيين، وسبورتنغ لشبونة البرتغالي، قد تقدمت بعروض لضم المهاجم.

وكانت تقارير أشارت إلى أن اللاعب قد اجتمع مع رئيس الهلال، سامي الجابر، لأجل إقناعه بالانضمام للهلال الموسم الجاري.

وكان اللاعب قد انتقل لصفوف ليستر سيتي قادمًا من سبورتنغ لشبونة، علمًا بأن النادي الإنجليزي أعاره في الدور الثاني من الموسم الماضي إلى صفوف نيوكاسل، بيد أن اللاعب لم يظهر مع الفريق وقتها بصورة مرضية.

واللاعب يبلغ من العمر 30 عامًا، وسبق له اللعب في شباب بلوزداد الجزائري، وسبورتنغ لشبونة البرتغالي، وليستر سيتي، ونيوكاسل الإنجليزيين.