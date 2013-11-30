ستيفان الشعراوي يعود للميلان

عاد ستيفان الشعراوي مهاجم آسي ميلان إلى قائمة الفريق لمباراته خارج أرضه أمام كاتانيا في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم الأحد بعد غياب لمدة ثلاثة أشهر بسبب إصابة.

وكان الشعراوي لاعب منتخب ايطاليا الذي شارك في مباراتين فقط هذا الموسم عانى في البداية من إصابة في الفخذ ثم اصيب بكسر بسيط في القدم.

وأعلن ميلانو قائمة تضم 20 لاعبا لمباراته أمام كاتانيا لكنها خلت من اسم حارس المرمى كريستيان ابياتي واجناسيو اباتي.

وخرج اباتي الظهير الأيمن لمنتخب ايطاليا من الملعب وهو يعرج في مباراة ميلانو التي انتصر فيها 3-0 على سيلتيك الاسكتلندي في غلاسكو في دوري أبطال اوروبا بينما يعاني ابياتي من نزلة برد.

وانضم اباتي وابياتي إلى قائمة طويلة من المصابين في ميلانو تضم المدافعين فيليب مكسيس وكريستيان زاباتا وكريستيان زاكاردو وماتيا دي سيليو ولاعب الوسط سولي مونتاري والمهاجمين روبينيو وجيامباولو باتسيني.

ومن ناحية أخرى، قال سيلفيو برلسكوني رئيس نادي ميلانو المنافس في دوري الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم السبت، أن الرئيس التنفيذي للنادي ادريانو جالياني سيستمر في منصبه رغم أنه قدم استقالته.

ونقلت وكالة الانباء الايطالية عن برلسكوني قوله "الصفاء عاد الى ميلانو وسيبقى ادريانو جالياني في منصبه."

وكان جالياني أعلن أنه سيستقيل من منصبه في النادي الايطالي الذي أمضى في صفوفه نحو 28 عاماً بسبب أسلوب تعامل مديرة النادي باربرا برلسكوني ابنة سيلفيو معه.

وكانت باربرا قالت في وقت سابق إنها بحاجة الى فلسفة جديدة رغم أنها نفت سعيها إلى تغيير الرئيس التنفيذي.

ويحتل ميلانو المركز الثالث عشر بين فرق دوري ايطاليا العشرين بعد حصوله على 14 نقطة من 13 مباراة.