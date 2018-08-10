جيمس رودريغيز يضع بايرن ميونخ في مأزق قبل كأس السوبر الألماني

كشف المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، نيكو كوفاتش، اليوم الجمعة، أن الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة جيمس رودريغيز مع الفريق في مباراة كأس السوبر الألماني، المقررة أمام آينتراخت فرانكفورت، الأحد المقبل.

من ناحية أخرى، أكد كوفاتش، الذي يستعد لقيادة بايرن في أول مباراة رسمية، أن سيرج جنابري بات لائقًا للمشاركة.

وقال كوفاتش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الجمعة، للحديث عن المباراة: “خاميس رودريغيز لم يتدرب اليوم، تلقى ضربة في الكاحل يوم الأربعاء”.

وعن لياقة لاعب خط الوسط وإمكانية مشاركته، أضاف كوفاتش: “سننتظر ونرى”، لكنه أكد أن جنابري “تدرب بشكل طبيعي اليوم ولا يوجد ما يعوق مشاركته يوم الأحد”.

وتعد المباراة هي المواجهة الرسمية الأولى التي يخوضها بايرن تحت قيادة كوفاتش الذي حل مكان المدرب المعتزل يوب هاينكس، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، وقاد الأخير إلى التتويج بلقب كأس ألمانيا بالفوز على بايرن في مايو الماضي.

ورغم أن مباراة الأحد لا تحمل نفس أهمية نهائي الكأس، يتطلع كوفاتش إلى تحقيق بداية إيجابية لمشواره مع بايرن.

وقال مدرب بايرن ميونخ: “إنها مواجهة من نوع خاص بالنسبة لي، ولكنها تحسم لقبًا أيضًا.. لقب كأس السوبر هو لقب مهم بالنسبة لي”.

وأشار كوفاتش إلى استمرار غياب كورنتين توليسو، المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 بروسيا، لكنه كشف عن احتمالية إشراك جيروم بواتينغ رغم ما يتردد حول انتقاله المحتمل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.