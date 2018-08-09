جماهير غراتس النمساوي تضرب حكم مباراة أيك لارناكا بالشماريخ في مباراة بالدوري الأوروبي (فيديو)

أطلقت جماهير شتورم غراتس النمساوي شماريخ في اتجاه مساعد حكم مباراة الفريق أمام أيك لارناكا القبرصي في الدوري الأوروبي، ليتعرض السويدي فردريك كليفر مساعد الحكم لإصابة جسيمة في رأسه.

وشهدت المباراة التي خسرها الفريق النمساوي بهدفين نظيفين على أرضه في ذهاب تصفيات الدوري الأوروبي إطلاق الجماهير للشماريخ والصواريخ على أرضية الملعب.

وقال شتورم غراتس عبر موقعه على الإنترنت: “هذا السلوك من الجماهير خلال المباراة في الدوري الأوروبي غير مقبول على الإطلاق. نحن نحاول دائمًا أن نشاهد كرة القدم كاحتفال جميل وأن نعالج هذه الأشياء. إن اللعب النظيف أهم أولوياتنا. نأسف لأننا خيبنا ظن الكثير من الجماهير. تسبب ما حدث في تشويه سمعة الكرة النمساوية وسمعة النادي”.

وقال ستيفان يوهانسون رئيس الاتحاد السويدي لوسائل إعلام محلية: إن كليفر نُقل إلى المستشفى واحتاج إلى غرز. وأضاف: “لو حدث هذا في السويد، لكانت المباراة ألغيت”.

وأعلن شتورم غراتس، الذي احتل المركز الثاني في الدوري النمساوي الموسم الماضي، أن الجاني قد تم القبض عليه وسيتم فتح تحقيق شامل معه ومعاقبته.

وسيخوض الفريق القبرصي مباراة الإياب على ملعبه، يوم الخميس المقبل، ويملك أفضلية الفوز في فيينا بهدفين نظيفين.