سوق الانتقالات الصيفية.. رقم قياسي في إيطاليا وإسبانيا وتراجع في إنجلترا

حققت فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا رقمين قياسيين في إيطاليا وإسبانيا، فيما تراجعت إنجلترا رغم كونها ما زالت تتصدر الإنفاق، وما زالت فرنسا وألمانيا بعيدتين عن رقمهما القياسي.

وعلى بعد 48 ساعة من نهاية سوق الانتقالات الصيفية يبدو من الصعوبة على فرق الدوري الإنجليزي تجاوز رقمهم القياسي الذي سجل الموسم الماضي، حيث صرفوا حوالي 1،615 مليار يورو رغم كون صفقات الساعات الأخيرة قد تشهد أرقامًا قياسية كصفقة الحارس الإسباني كيبا إلى تشيلسي والتي ستكلف 80 مليون يورو، وصفقة مانشستر يونايتد الباحث عن مدافع، والتي قد تكلفه ما بين 50 و70 مليون يورو.

وأنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 48 ساعة من غلق سوق الانتقالات حوالي 1،132 مليار يورو متصدرة الميركاتو في أوروبا.

واستعاد الدوري الإيطالي الدرجة الأولى تألقه وحطم رقمه القياسي للسنة الثانية على التوالي، وحل ثانيًا حيث تجاوز مليار يورو بـ22 مليون يورو، وما زال أمامه 10 أيام كاملة على نهاية السوق.

وكانت أندية الدوري الإيطالي قد صرفت الموسم الماضي حوالي 905 ملايين يورو.

وحقق الدوري الإسباني بدوره رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث وصلت مصاريف أنديته 683 مليون يورو محطمة الرقم الذي سجلته صيف 2015 والبالغ حوالي 581 مليون يورو.

فيما لازالت أندية الدوري الألماني بعيدة عن رقمها القياسي الذي سجل الصيف الماضي والبالغ 642 مليون يورو، وسجلت حتى الآن مصاريف بلغت 446 مليون يورو.

كما تراجعت مصاريف أندية الدوري الفرنسي ودفعت الآن 387 مليون يورو، وهو رقم بعيد عن رقمها في صيف 2017 والبالغ 683 مليون يورو.. وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في فرنسا وألمانيا وإسبانيا يوم 31 من الشهر الحالي.

الأندية

وعلى صعيد الأندية، يتصدر يوفنتوس قائمة الأندية الأوروبية بصرفه حوالي 260 مليون يورو، متقدمًا على ليفربول الثاني والذي صرف أكثر من 182 مليون يورو وبرشلونة الثالث بحوالي 126 مليون يورو.

وحل روما رابعًا بـ110 ملايين يورو وأتلتيكو مدريد خامسا بـ109 ملايين يورو، فيما حل ريال مدريد في المركز الثامن بـ89 مليون يورو.

وقد يرتقي باريس سان جيرمان الفرنسي للمركز الثاني أو الثالث بعد دفعه مبلغ 180 مليون يورو لموناكو مقابل التعاقد بشكل نهائي مع كيليان مبابي.

وفي انتظار إكمال إجراءات صفقة النجم الفرنسي الشاب يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة الأغلى في السوق الحالية بمبلغ 117 مليون يورو، متبوعًا بالفرنسي توماس ليمار 70 مليون يورو، والجزائري رياض محرز بـ67 مليون يورو.