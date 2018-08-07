“كاف” يوقف حكامًا أفارقة 10 سنوات في حملة تطهير

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبات قاسية ضد مجموعة من الحكام؛ لتورطهم في قضايا فساد.

وقال الاتحاد القاري للعبة عبر موقعه الإلكتروني: “بعد خضوع مجموعة من الحكام للتحقيقات من قبل الاتحاد الأفريقي؛ لتورطهم في قضايا فساد، تم توقيع عقوبات على مجموعة منهم”.

وأضاف البيان: “تقرر إيقاف مدى الحياة للحكم الغاني المساعد دافيد لاريا، بالإضافة إلى إيقاف 10 سنوات لكل من: لاثبريدج ريجينالد، نوانتيرري إريك، فلايشر سيسل، ويدراوجو داوود، ساليفو مالك، اكونجايم تيريزا، ويلينجتون جوزيف، وجميعهم من غانا”.

وقد أصدرت اللجنة قرارًا بإيقاف مؤقت للأسماء التالية لحين التحقيق معهم وهم: بيلو عبودو (بنين)، وبابا لينو (غينيا)، وأديريتو ماريدا سيلفا (غينيا بيساو)، وداودا جوي (السنغال)، ونككونكو ميسي، ويامبا أرماند جيلداس، وبليز بوتامبا (الكونغو).

ولم يكشف الاتحاد القاري للعبة عن ماهية قضايا الفساد المتورط فيها الحكام في القارة السمراء.

وتم تصوير حكم الراية الكيني مروا رانج، الذي كان سيشارك في كأس العالم هذا العام، أثناء تلقي رشوة قيمتها 600 دولار خلال كأس الأمم الأفريقية للمحليين في المغرب هذا العام، وعوقب بالإيقاف مدى الحياة.