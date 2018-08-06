سيلتيك قد يواجه مالمو أو فيدي لحجز مقعد بمجموعات دوري أبطال أوروبا

ربما يلتقي سيلتيك مع مالمو السويدي أو فيدي المجري؛ لحسم مكان بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد سحب قرعة الأدوار التمهيدية، اليوم الإثنين.

ويتعين على بطل اسكتلندا أولًا أن يهزم أيك أثينا اليوناني، بعد مباراتي ذهاب وإياب بالدور التمهيدي الثالث الذي يبدأ، بعد غد الأربعاء.

وستقام مباريات الذهاب بالدور الفاصل يومي 21 و22 أغسطس آب الجاري، بينما تلعب مباريات الإياب في 28 و29 من نفس الشهر؛ لحسم ستة أماكن بدور المجموعات بالبطولة الأهم على مستوى الأندية الأوروبية.

وسيلتقي أيندهوفن، بطل هولندا، مع قرة باغ من أذربيجان أو باتي بوريسوف، بينما يلعب بنفيكا البرتغالي بطل أوروبا السابق أو فناربخشه التركي مع باوك أو سبارتاك موسكو.

وستنتقل الفرق الستة الخاسرة بالدور الفاصل إلى دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

سرفينا زفيزدا/سبارتاك ترنافا ضد رد بول سالزبورغ/شكنديا.

قرة باغ/باتي بوريسوف ضد أيندهوفن.

يانج بويز ضد أستانة/دينامو زغرب.

مالمو/فيدي ضد سيلتيك/أيك أثينا.

بنفيكا/فناربخشه ضد باوك/سبارتاك موسكو.

ستاندر لييغ/أياكس ضد سلافيا براغ/دينامو كييف.