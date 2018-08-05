شاهد.. هدف استعراضي مذهل في الدوري السلوفيني (فيديو)

سجل اللاعب نينو كوتير هدفًا استعراضيًا مذهلًا في الدوري السلوفيني، في المباراة التي جمعت فريقه مورا، ومنافسه دومزال، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري السلوفيني.

وانتهت المباراة بفوز مورا بنتيجة 5/1، سجل منها نينو كوتير هدفًا في غاية الروعة.

وحصل كوتير على كرة متقنة من أحد زملائه ليقوم بمراوغة مذهلة أمام حارس الفريق المنافس، وبالقرب من خط المرمى، ثم سجل بطريقة غريبة.

وأثار الهدف صخب الجماهير التي حضرت في الملعب.

ورفع الفوز رصيد مورا إلى 5 نقاط، من فوز وتعادلين، في حين يحتل دومزال المركز الثالث بـ 6 نقاط من فوزين.