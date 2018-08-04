ماذا قال توخيل بعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو والتتويج بالسوبر الفرنسي؟ 

أعرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، اليوم السبت، عن سعادته للتتويج ببطولة كأس السوبر الفرنسي.

وانتزع سان جيرمان لقب السوبر للمرة السادسة على التوالي والثامنة في تاريخه، عقب فوزه في وقت سابق، اليوم، على موناكو برباعية نظيفة.

وقال توخيل عقب المباراة: “أنا سعيد جدًا للفوز باللقاء، لقد خضنا مباراة صعبة وأمام خصم عنيد، كما أن الظروف المناخية كانت قاسية، ورغم ذلك تحدى اللاعبون تلك الظروف ونجحوا في انتزاع اللقب”.

وأضاف: “المهارات موجودة في باريس سان جيرمان، والجميع يمكن أن يرى ذلك، لكن هناك بعض الأشياء التي تحتاج لمثالية وعلاج خلال الفترة المقبلة، وهو ما سنحاول العمل عليه”.

وأوضح توخيل: “ينتظرنا مزيد من العمل، فاللاعبون كانوا بحالة فنية رائعة للغاية، وأثبتوا أيضًا قوتهم الذهنية”.

ونجح توخيل في التتويج بأول ألقابه الشخصية مع باريس سان جيرمان بعد توليه مسؤولية تدريب الفريق خلال الموسم الحالي، خلفًا للإسباني أوناي إيمري الذي انتقل لتدريب آرسنال الإنجليزي.

واستجاب توخيل لرغبة لاعبيه الذين طالبوه بالغناء بعد المباراة، وقام بالغناء وسط صيحات لاعبيه وحضور وسائل الإعلام.

واقتحم اللاعبون المؤتمر الصحفي لمدربهم معبرين عن فرحتهم بالتتويج بأول ألقاب الموسم الجديد على حساب موناكو.

وتوج الحارس المخضرم جانلويجي بوفون بأول ألقابه مع فريقه الجديد حيث شارك كأساسي خلال اللقاء.