أهداف مباراة باريس سان جيرمان وموناكو.. رباعية للفريق الباريسي (فيديو)

سجل باريس سان جيرمان هدفين لينهي الشوط الأول متقدمًا 2\0 على منافسه موناكو لحساب مباراة السوبر الفرنسي.

افتتح الأرجنتيني إنخيل دي ماريا التسجيل لباريس سان جيرمان بطل الثلاثية المحلية، وأضاف زميله كريستوفر نكونمو الهدف الثاني في الدقيقة 40.

ولم تشمل التشكيلة الأساسية لباريس سان جيرمان نجمه الأول نيمار، إذ يجلس على مقاعد البدلاء.

في حين غاب عن قائمة باريس سان جيرمان كيليان مبابي وإدينسون كافاني.

وفي الدقيقة 67 أضاف تيموتي وياه الهدف الثالث للفريق الباريسي.

كاس السوبر الفرنسي | باريس سان جيرمان 3 × 0 موناكو | هدف الثالث باريس سان جيرمان ولد الاسطورة جورج وَيَا FULL HD pic.twitter.com/Q3BxWFG1i2 — فـهـد F24 (@iif24hd) August 4, 2018

وفي الدقيقة 90 يضيف دي ماريا الهدف الرابع لفريقه والثاني له في المباراة.

كاس السوبر الفرنسي | باريس سان جيرمان 4 × 0 موناكو | هدف الرابع باريس سان جيرمان دي ماريا الهدف من بداية الهجمة عينكم على رابيو ???????????????????????????? افتك الكورة و قدم اسيست جميل ???????????? FULL HD pic.twitter.com/hFiQZ7RDyv — فـهـد F24 (@iif24hd) August 4, 2018

وهذه أول مباراة رسمية لباريس سان جيرمان تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، الذي تولى قيادة الفريق خلفًا لأوناي إيمري.