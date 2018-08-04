أهداف مباراة باريس سان جيرمان وموناكو.. رباعية للفريق الباريسي (فيديو)

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وموناكو.. رباعية للفريق الباريسي (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل باريس سان جيرمان هدفين لينهي الشوط الأول متقدمًا 2\0 على منافسه موناكو لحساب مباراة السوبر الفرنسي.

افتتح الأرجنتيني إنخيل دي ماريا التسجيل لباريس سان جيرمان بطل الثلاثية المحلية، وأضاف زميله كريستوفر نكونمو الهدف الثاني في الدقيقة 40.

ولم تشمل التشكيلة الأساسية لباريس سان جيرمان نجمه الأول نيمار، إذ يجلس على مقاعد البدلاء.

في حين غاب عن قائمة باريس سان جيرمان كيليان مبابي وإدينسون كافاني.

وفي الدقيقة 67 أضاف تيموتي وياه الهدف الثالث للفريق الباريسي.

وفي الدقيقة 90 يضيف دي ماريا الهدف الرابع لفريقه والثاني له في المباراة.

وهذه أول مباراة رسمية لباريس سان جيرمان تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، الذي تولى قيادة الفريق خلفًا لأوناي إيمري.

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