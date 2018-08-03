تعيين ليونيل سكالوني مدربًا مؤقتًا للمنتخب الأرجنتيني

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تعيين ليونيل سكالوني مدربًا مؤقتًا للمنتخب الأول لقيادة الفريق في المباراتين الوديتين أمام غواتيمالا وكولومبيا.

وسكالوني هو مدرب المنتخب الأرجنتيني تحت 17 عامًا وهو لاعب سابق في مركز الظهير الأيمن، وسبق أن عمل كمدرب مساعد في المنتخب الأول، محل خورخي سامباولي.

واستقال سامباولي عقب فشل الأرجنتين في كأس العام، إذ ودّع منتخب التانغو من دور الـ 16 بالخسارة 3/4 أمام فرنسا التي أحرزت اللقب فيما بعد.

وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان “يعلن الاتحاد الأرجنتيني أن ليونيل سكالوني سيتولى قيادة المنتخب الأول في المباريات الودية المقبلة مع مساعديه بابلو ايمار ومارتن توكالي”.

كما أوضح كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم للصحفيين بأنه لن يتعجل تعيين مدرب بصورة دائمة.

ومنذ استقالة أليجاندرو سابيللا بعد الخسارة 0/1 أمام ألمانيا في نهائي كأس العالم 2014، تناوب 3 مدربين على الأرجنتين، وهم جيراردو تاتا مارتينو وإدغاردو باوسا وسامباولي، علمًا أن منتب التانغو غاب عن التتويج بالألقاب منذ فوزه بكأس كوبا أمريكا في 1993.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع غواتيمالا في لوس أنجليس في السابع من سبتمبر ثم كولومبيا في نيوجيرزي بعد 4 أيام أخرى.