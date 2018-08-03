مانويل نوير يعلق على اعتزال مسعود أوزيل اللعب مع المنتخب الألماني

خرج الحارس مانويل نوير، حارس وقائد المنتخب الألماني، عن صمته وتحدث في أزمة اعتزال مسعود أوزيل اللعب على المستوى الدولي.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن نوير قوله: “اعتزال أوزيل؟ إنه قرار كل لاعب بمفرده. عليك أن تجد الأسباب بنفسك وقد وجدها أوزيل. علينا تقبل القرار بالطبع”.

وأضاف: “حاولنا دائمًا دمج كل لاعب مع المجموعة، ونفعل دائمًا كل شيء من أجل زملائنا في الفريق، بحيث يذهب الجميع إلى المباريات بشعور جيد”.

وتابع نوير: “مهمة الاتحاد الألماني، هي تشكيل الفريق، وإضفاء وجه جديد عليه. ويجب أن يكون لدينا نجوم يفخرون حقًا باللعب للمنتخب الوطني، ويعطون كل شيء للعب لبلدهم، حتى نعود إلى طريق النجاح”.

وواصل نوير: “على أي حال، أعتقد أن الأمور ستتغير في المنتخب الوطني، وكذلك في الاتحاد الألماني، وسنضطر أولًا إلى الانتظار لنرى كيف ستبدو هذه البداية الجديدة”.

وختم: “الحقيقة هي أن بعض الأشياء يجب أن تتغير. لدينا أهداف كبيرة أيضًا في المنتخب الوطني، ونريد بطبيعة الحال تقديم وجه جديد”.

وفاجأ أوزيل كثيرين وأعلن اعتزاله اللعب على المستوى الدولي؛ لأسباب قال إنها تعود إلى عنصرية الاتحاد الألماني في التعامل معه.