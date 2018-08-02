بايرن ميونخ يوقع عقدًا احترافيًا للتوغولي ماكسيم أوودغا حتى 2021 (فيديو)

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الخميس، توقيعه عقدًا احترافيًا مع لاعب كرة القدم التوغولي ماكسيم أوودغا حتى عام 2021.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني: “ماكسيم أوودغا يوقع عقدًا احترافيًا لمدة ثلاث سنوات حتى 30 يونيو/ حزيران 2021″، دون الكشف عن التفاصيل المالية للتعاقد.

وفي تصريح لموقع النادي، قال البوسني حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي: “نحن سعداء بأن ماكسيم سيبقى معنا، إنه سريع وقد أظهر بالفعل إمكاناته في فريقنا الاحتياطي وفي الحصص التدريبية مع الفريق الأول”.

ولعب ماكسيم طوال الفترة الماضية في الفريق الرديف للبافاري، إلى أن تم تصعيده للفريق الأول ليتم توقيع عقد احترافي معه.