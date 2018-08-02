الاستعانة بتقنية الفيديو في الدوري الفرنسي موسم 2018/2019

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الأربعاء، أنه سيتم استخدام تقنية الفيديو في مباريات الموسم الجديد 2018/2019.

وقال الاتحاد الفرنسي للعبة عبر موقعه على الإنترنت: “تقنية الفيديو ستدخل حيّز التنفيذ بداية من أول مباراة في الموسم المحلي 2018/2019”.

وأضاف “إن حكمين مساعدين للفيديو ومسؤولًا أو مسؤولين اثنين من التقنيين سيتولون الإشراف على هذه التقنية خلال كل مباراة في الدوري”.

وواصل “سيتم عرض شريط مصوّر قصير أو رسالة عبر الشاشة موجّهة للمشجعين قبل بداية كل مباراة، تشرح تقنية الفيديو واستخداماتها”.

وطبّق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تقنية الفيديو في بطولة كأس العالم للأندية 2017 وكأس العالم في روسيا 2018، كما أن ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قال، إنه يرجّح اللجوء للتقنية في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2019/2020.