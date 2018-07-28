رئيس الاتحاد الإيراني يعلن تمديد تعاقده مع المدرب كارلوس كيروش

أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، اليوم السبت، رسميًا أن الاتحاد مدَّد تعاقده مع مدرب المنتخب الإيراني البرتغالي كارلوس كيروش.

وقال “تاج” للصحفيين بشأن التقارير التي تحدثت عن عدم التوصل لاتفاق مع كيروش:”لقد تم تمديد العقد مع المدرب، ونحن نحاول تحقيق نتائج جيدة في بطولة أمم آسيا 2019″.

ووصف تاج، كيروش أنه “مدرب جيد، وعظيم، وناجح، وتمكن من تقديم مباراة جيدة ومقبولة، في كأس العالم في روسيا 2018″ز

وأضاف:”كيروش سيتولّى مهمة تدريب منتخبنا في كأس آسيا، ولدينا خطط لهذا المدرب، وقمنا بتوسيع عقدنا معه، ونحن نبذل قصارى جهدنا لوضع الخطط والقدرة على تحقيق نتائج جيدة”.

وفي الخامس من يوليو/تموز الجاري، غادر كيروش، العاصمة طهران متوجهًا إلى “لشبونة” عاصمة البرتغال، من دون تمديد تعاقده مع الاتحاد الإيراني.

وقالت تقارير رياضية إيرانية، إن كيروش لم يتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الإيراني بسبب الشروط التي وضعها على الاتحاد عقب عودته من المشاركة بكأس العالم بروسيا.

وفي مطلع آيار/مايو، أسفرت قرعة كأس آسيا 2019 التي ستستضيفها الإمارات في الفترة بين 5 يناير -1 فبراير 2019، عن وضع المنتخب الإيراني في المجموعة الرابعة مع العراق، وفيتنام، واليمن.

وتولّى كارلوس كيروش (65 عامًا) تدريب المنتخب الإيراني منذ 2011، ومن المقرر أن ينتهي عقده رسميًا في نهاية 2018، ويحظى بشعبية كبيرة لدى المشجعين الإيرانيين.