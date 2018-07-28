فرض الحراسة القضائية على فريق فورس إنديا في فورمولا 1

قال بوب فيرنلي نائب رئيس فورس إنديا، المشارك في بطولة العالم فورمولا1 للسيارات، إن الفريق بات تحت الحراسة القضائية بناءً على قرار محكمة في لندن أمس الجمعة.

وأبلغ فيرنلي رويترز “فرضت المحكمة حراسة قضائية على فورس إنديا في فورمولا 1”.

وكان أوتمار زافناور رئيس قطاع العمليات في فورس إنديا أبلغ الصحفيين في وقت سابق أن الفريق ربما يخضع للحراسة القضائية لبعض الوقت حتى يتعافى ماليًا.

ويظهر فورس إنديا في بودابست وسيواصل الاستعداد لخوض سباق جائزة المجر الكبرى، يوم الأحد، وهو آخر سباق قبل فترة راحة في أغسطس.

وقال مصدر وثيق الصلة بالأمر لرويترز إن هذه الخطوة أثارت السائق المكسيكي سيرجيو بيريز الذي يدين له الفريق بأكثر من 4 ملايين دولار كجزء من عقود رعاية للفريق الذي يقع مقره في بريطانيا.

وأضاف المصدر ذاته أن مرسيدس، التي تزود فورس إنديا بالمحركات، تستحق أيضًا الحصول على حوالي 13 مليون يورو (15.5 مليون دولار).

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الفريق عن تفاصيل القضية.