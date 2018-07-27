منتخب روسيا يجدد عقد المدرب تشيرتشيسوف لعامين إضافيين

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، توقيع عقد جديد مع ستانيسلاف تشيرتشيسوف المدير الفني للفريق، لمدة عامين.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني، “الاتحاد الروسي لكرة القدم يعلن عن توقيع عقد جديد مع مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف لمدة عامين، مع خيار التمديد لعامين إضافيين”.

وأكد تشيرتشيسوف: ” أنا سعيد لأننا سنواصل العمل مع الفريق الروسي من حيث نتائج الفريق، يتم رفع شريط مرتفع بما فيه الكفاية، وأود أن أستمر في نفس الروح، نحن نفهم المقياس الكامل لمسؤوليتنا، سنقوم بعملنا بكرامة”.

وظهر المنتخب الروسي بشكل لافت للنظر خلال النسخة الأخيرة لبطولة كأس العالم التي احتضنها.

وودّع “الدب” الروسي العرس العالمي من ربع النهائي بعد الهزيمة من كرواتيا بركلات الترجيح.