على علاقة بناصر الخليفي.. محكمة التحكيم الرياضية ترفض طعن فالكة على عقوبة إيقافه

رفضت محكمة التحكيم الرياضي الاستئناف المقدم من قبل الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الفرنسي جيروم فالكة، وأكدت إيقافه لـ 10 أعوام على خلفية اتهامه بالفساد، بحسب ما أعلنت الجمعة.

وأُوقف فالك في 16 فبراير 2016 لمدة 12 عامًا من قبل لجنة الأخلاقيات في “الفيفا” ثم خفضت العقوبة لـ 10 أعوام بالاستئناف، وذلك لاتهامه بإعادة بيع تذاكر كأس العالم 2014، والسفر أيضًا في طائرات خاصة على حساب الفيفا لأغراض شخصية

وخلصت محكمة التحكيم إلى أن “المخالفات التي ارتكبها جيروم فالكة كانت تراكمية بشكل خطير، وبالتالي فإن العقوبات (…) كانت متناسبة تمامًا”.

وفُتحت إجراءات جنائية بحق فالكة من قبل القضاء السويسري، تطال أيضًا القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي إن سبور” الإعلامية، على خلفية عمليات منح حقوق بث مباريات كأس العالم.

والقضية التي فتحها المدعي السويسري غير مرتبطة بالتحقيق الذي أدى إلى إيقاف فالك 10 أعوام على خلفية سوء إدارة خلال ولايته كأمين عام للفيفا الذي هزته فضائح الفساد، في عهد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر.

وبحسب التحقيق السويسري، قام فالك “بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لعدد من الدول لمونديالات 2018، 2022، 2026، و2030”.

كما أشار التحقيق السويسري إلى عمليات غير قانونية بين فالكة “وناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم في نسختي 2026 و2030”