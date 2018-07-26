نيمار يحل في المركز السادس بمسابقة للبوكر في البرازيل

عقب تعرضه لسخرية كبيرة بسبب ادّعاء السقوط خلال مشاركته في كأس العالم الأخيرة لكرة القدم، أظهر نيمار تفوقه في ألعاب الورق حيث حل سادسًا بين 288 متسابقًا في مسابقة للبوكر في البرازيل.

وقال منظمون: إن نيمار، الذي كان ضمن تشكيلة البرازيل التي خسرت 1/2 أمام بلجيكا في دور الـ 8 لكأس العالم في روسيا الشهر الحالي، نجح في التقدم قبل إقصائه من المرحلة الأخيرة.

وقال مهاجم باريس سان جيرمان البالغ من العمر 26 عامًا قبل لحظات من انطلاق الجولة النهائية: “سعيد للغاية للمشاركة في هذه البطولة لأول مرة والوصول للنهائي مع لاعبين رائعين. هذه تجربة جديدة بالنسبة لي”.

وتقدم نيمار للمشاركة في البطولة مع 5 من أصدقائه، يوم الإثنين الماضي، وكان الوحيد بين الـ 6 الذي تأهل لمنافسات اليوم الثاني.

وكان من المقرر أن تقام الجولة النهائية التي تضم 9 لاعبين على طاولة واحدة مساء الثلاثاء، لكنها تأجلت ليوم واحد بعد موافقة المتنافسين من أجل السماح لمهاجم باريس سان جيرمان بحضور حفل زفاف أحد أصدقائه.

وعاد وشارك أمس الأربعاء، لكن بعد 4 ساعات تقريبًا خرج من المنافسة.

وباتت لعبة البوكر في السنوات الأخيرة إحدى الوسائل التي يلجأ إليها لاعبو البرازيل للاسترخاء والابتعاد عن ضغوط كرة القدم.