رسميًا.. تعيين هاجيمي مورياسو مدربًا للمنتخب الياباني

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم، اليوم الخميس، أن هاجيمي مورياسو مدرب الفريق الأولمبي للرجال سيتولى تدريب المنتخب الأول.

وأكد الاتحاد المحلي القرار لرويترز عبر الهاتف عقب اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد في طوكيو. وجاء القرار عقب انتهاء ارتباط أكيرا نيشينو، الذي قاد اليابان لبلوغ دور الـ16 في كأس العالم بروسيا، بالفريق.

ولم يتضح بعد ما إذا كان مورياسو، الذي كان جزءًا من الجهاز الفني لنيشينو في نسخة روسيا، سيظل مدربًا للمنتخب الأولمبي حتى دورة 2020 في طوكيو.

وستكون المهمة الأولى لمورياسو هي تجهيز اليابان لخوض نهائيات كأس آسيا 2019، التي ستقام في يناير/ كانون الثاني المقبل في الإمارات. وأوقعت القرعة اليابان، التي فازت بالبطولة القارية أربع مرات وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا، ضمن المجموعة السادسة التي تضم أوزبكستان وعُمان وتركمانستان.

وخاض المدرب البالغ من العمر 49 عامًا 35 مباراة مع اليابان خلال تسعينيات القرن الماضي، بما في ذلك تلك المباراة التي أقيمت في الدوحة، وفشل فيها الفريق في التأهل مباشرة لنهائيات كأس العالم 1994 عقب إدراك العراق التعادل في اللحظات الأخيرة.

واستطاع مورياسو كمدرب أن يقود سانفريس هيروشيما للفوز بلقب الدوري الياباني ثلاث مرات، ما بين 2012 و2015 قبل أن يستقيل في 2017 عقب سلسلة من النتائج السيئة.