موناكو يخطف الروسي غولوفين من تشيلسي

أعلنj مصادر مقربة من نادي موناكو الفرنسي اقتراب النادي من التعاقد مع ألكسندر غولوفين لاعب وسط سيسكا موسكو ومنتخب روسيا مدة خمس سنوات.

وقالت شبكة ESPN التلفزيونية نقلًا عن مصادر فرنسية إن غولوفين البالغ عمره 22 عامًا لم يخضع بعد للفحص الطبي لكن تم الاتفاق مع سيسكا على إتمام الصفقة مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وتلقى غولوفين، الذي تألق خلال كأس العالم التي استضافتها بلاده مؤخرًا، عرضين من موناكو وتشيلسي لكن يبدو أنه وافق على العرض الفرنسي.

ونشأ غولوفين الذي يمكنه اللعب في مراكز لاعب الوسط التقليدي ولاعب الوسط المهاجم أو في الجناحين في صفوف أكاديمية سيسكا قبل الانضمام للفريق الأول في 2014.

وبات عنصرًا أساسيًا في تشكيلة سيسكا خلال موسم 2016/17 ولفت الأنظار في مواجهة آرسنال في الدوري الأوروبي.

وسعى آرسنال ويوفنتوس خلف الدولي الروسي لكن المفاوضات لم تكتمل ، حيث رفض كل منهما دفع 25 مليون يورو طلبها سيسكا للاستغناء عن لاعبه المميز الذي تألق في كأس العالم ليتم بيعه مقابل 30 مليون يورو.

وأبدى فاديم فاسيلييف نائب رئيس موناكو اهتمامه بضم لاعب الوسط في 16 يوليو/ تموز الحالي أي بعد نهائي كأس العالم بيوم واحد قائلًا إن النادي قدّم “أكثر من عرض سخي” للحصول على خدماته ، لكن المصادر أشارت إلى أن ناديه قد فاز بسباق التعاقد معه عليه رغم اهتمام تشيلسي.

وسيعزز غولوفين خيارات خط الوسط في موناكو بعد رحيل جواو موتينيو وتوماس ليمار إلى ولفرهامبتون واندرارز وأتلتيكو مدريد على التوالي.