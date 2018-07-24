استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون استقالة رئيس الاتحاد بعد مشكلة أوزيل

أظهر استطلاع حديث للرأي أن أغلب الألمان يؤيدون استقالة رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل، على خلفية الجدل القائم في ألمانيا حاليًا حول مزاعم تعرض اللاعب الألماني المنحدر من أصول تركية، مسعود أوزيل، لممارسات عنصرية من جانب الاتحاد.

وأجاب 49.7% من الألمان المشاركين في الاستطلاع الذي أجراه معهد “سيفاي” لقياس مؤشرات الرأي ونشرته وكالة الأنباء الألمانية، بـ “نعم بالتأكيد” أو بـ “على الأرجح نعم”، ردًا على سؤال عما إذا كان يتعين على رئيس الاتحاد الاستقالة بعد القضية المثارة حول اللاعب الدولي السابق مسعود أوزيل.

وفي المقابل أجاب 36.6% منهم على هذا السؤال بـ “على الأرجح لا” أو بـ “لا بالتأكيد”.

ولم يحسم 13% أمرهم في الإجابة على هذا السؤال.

وكشف الاستطلاع أيضًا أن 48.9% من الألمان يرون أنه تم جعل أوزيل كبش فداء بغير وجه حق لخروج المنتخب الألماني من بطولة كأس العالم لكرة القدم، فيما لم يرَ 42.6% ممن شملهم الاستطلاع الأمر على هذا النحو.

وكان أوزيل أعلن اعتزاله اللعب دوليًا مع المنتخب الألماني (المانشافت)، واتهم قيادة الاتحاد الألماني لكرة القدم تحت رئاسة راينهارد غريندل بالعنصرية والتمييز وعدم احترام جذوره التركية.