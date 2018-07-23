استبعد ميسي ورشح رونالدو.. كيليان مبابي يكشف مرشحيه للفوز بالكرة الذهبية

كشف النجم الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، قائمة مرشحيه للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للعام 2018.

وقال مبابي في حوار مع مجلة “فرانس فوتبول”: “أرشح نيمار، وكريستيانو رونالدو، ولوكا مودريتش، ورافائيل فاران، ومن الممكن ترشيح نفسي لأكون اللاعب الخامس”.

واستبعد مبابي، البالغ من العمر 19 عامًا، زميله أنطوان غريزمان، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يشار إلى أن مبابي اختير أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2018 في روسيا.

واعترف مبابي بأنه تشاور مع رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي حول إمكانية التعاقد مع نغولو كانتي، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، وقال: “ناقشني ناصر الخليفي بشأن إمكانية التعاقد مع كانتي، أبلغته بأنه سيكون إضافة قوية للفريق”.

وأضاف: “تحدثت مع كانتي خلال كأس العالم، لكن راعيت عدم الضغط عليه حتى لا يتأثر تركيزه، بل منحته بعض الرسائل التي سيفكر بها عند عودته إلى المنزل”.

كما تحدث مبابي بأن الجهاز الفني ولاعبي فرنسا أخفوا إصابته المؤلمة التي تعرض لها في العمود الفقري قبل مواجهة بلجيكا، في نصف نهائي كأس العالم، حتى لا يستغلها لاعبو المنافس، خاصة وأن الآلام كانت في منطقة حساسة للغاية.