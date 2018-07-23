انشغل اللاعبون بالاحتفال والاحتجاج على الحكم فعاقبهم المنافس بأغرب هدف (فيديو)

شهد المباراة التي جمعت فريقي موناركاس موريليا ونظيره تولوكا في الأسبوع الأول للدوري المكسيكي، هدفًا غريبًا أحرزه الأخير.

وشهدت الدقيقة 90 هدفًا لفريق موريليا بعد ركلة حرة مباشرة لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وبسبب انشغال لاعبي الفريق بالاحتفال والاحتجاج استغل لاعبو الفريق الخصم تولوكا الفرصة لتسجيل الهدف الثاني، عن طريق روبن سامبويزا.

من الدوري المكسيكي حدث في الدوري المكسيكيالحكم يحرم فريق موريليا من هدف صحيح في الدقيقة 90 وبسبب انشغال لاعبيه بـين الاحتفال والاحتجاج استغل لاعبي الفريق الخصم تولوكا الفرصة لتسجيل الهدف الثاني !! Posted by ‎الهداف الدولي‎ on Monday, July 23, 2018

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز تولوكا بهدفين دون رد أحرزهما بيدرو كانيلو وروبن سامبويزا في الدقيقتين 47 و90 على الترتيب.