لويس هاميلتون يستعيد صدارة فورمولا 1 بفوز في سباق جائزة ألمانيا الكبرى (فيديو)

انطلق لويس هاميلتون من المركز الرابع عشر، ليفوز “بمعجزة” بسباق جائزة ألمانيا الكبرى مع مرسيدس، اليوم الأحد، ويستعيد صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات من سيباستيان فيتل سائق فيراري الذي تعرّض لحادث وخرج من السباق.

وكان فيتل، الذي يتأخر الآن بفارق 17 نقطة عن السائق البريطاني بعدما كان في الصدارة بفارق 8 نقاط، في الصدارة من مركز أول المنطلقين إلى أن تسبّبت الأمطار في فوضى في اللفات الأخيرة حيث فقد السائق الألماني السيطرة على السيارة ليصطدم بالحواجز أمام جماهير بلاده.

وأنهى هاميلتون حامل اللقب والذي عادل الرقم القياسي بالفوز بسباق ألمانيا للمرة الرابعة السباق متقدمًا على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس وكيمي رايكونن سائق فيراري.

وأنهى هاميلتون حامل اللقب والذي عادل الرقم القياسي بالفوز بسباق ألمانيا للمرة الرابعة السباق متقدمًا على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس وكيمي رايكونن سائق فيراري.

وقال هاميلتون: “لم أخض سباقًا مثل هذا”.

“بعد سنوات من السباقات لا تعلم متى ستحظى بسباق أفضل من أفضل سباقاتك على الإطلاق. لكن سباق اليوم كان من بينهم”.

وهذا هو الفوز 66 في مسيرة هاميلتون في فورمولا 1 وبعد دقائق من نهاية السباق هطلت الأمطار بغزارة وسط رعد وبرق كان يمكن أن يتسبب في إيقاف أي سباق.

وقال بيت بونينغتون مهندس سباقات هاميلتون لسائقه عبر دائرة الاتصال بعدما تحولت البداية السيئة إلى أحد أفضل انتفاضات السائق البريطاني في مسيرته الهائلة: “المعجزات تحدث يا صديقي”.

وبدا هاميلتون الذي ألقى بنفسه إلى أحضان أعضاء فريق مرسيدس بالإضافة إلى عناقه الحار من ديتر تسيتشه رئيس مرسيدس-بنز مذهولًا مثل الجميع.

وقال: “هطلت الأمطار لتمسح كل الحالة السلبية. هذا يوم مجيد. لا يمكن أن يكون أفضل من ذلك”.

وبعد خسارته أمام فيتل في بلاده في جائزة بريطانيا الكبرى قبل أسبوع عندما انطلق من مركز أول المنطلقين وعاد إلى المركز الأخير قبل أن ينهي السباق في المركز الثاني، نجح هاميلتون في قلب الأمور رأسًا على عقب.

وقال في إشارة محتملة إلى رسالة نشرها على حسابه في “إنستغرام” بعد مشكلة سيارته في التجارب التأهيلية أمس السبت “الحب يتغلب على كل شيء”.

وأضاف بطل العالم 4 مرات “الأمر صعب للغاية من هذا المركز وغير وارد على الإطلاق لكني أؤمن دائمًا”.

“حققت حلمي اليوم”.

*كابوس فيتل

وبالنسبة لفيتل كان الأمر كابوسًا بعدما شاهد الفرصة في زيادة الفارق تتفلت من بين يديه ويملك الآن 171 نقطة مقابل 188 لهاميلتون.

وضرب فيتل بكفيه المقود في غضب بعدما اصطدمت سيارته بحائط الإطارات في اللفة 52 وهو ما أدى لنزول سيارة الأمان.

وقال السائق الألماني: “الأمر كان بين يدي. خطأ صغير وخيبة أمل كبيرة”.

“إنها واحدة من تلك اللحظات (السيئة). كان خطأ منّي لذا أعتذر للفريق فقد قام بكل شيء صحيح”.

وحافظ هاميلتون الذي تقدم للمركز الخامس بعد 14 لفة على إطاراته اللينة لمدة 42 لفة لكنه خضع لوقفة صيانة قبل هطول الأمطار ليعود بإطارات فائقة الليونة.

واحتل ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الرابع وخلفه نيكو هولكنبرغ سائق رينو.

وجاء رومان جرومان في المركز السادس مع هاس أمام ثنائي فورس آنديا المكسيكي سيرجيو بيريز والفرنسي إستيبان أوكون.

ووضع السويدي ماركوس إريكسون فريقه ساوبر في النقاط باحتلاله المركز التاسع أمام النيوزيلندي بريندون هارتلي سائق تورو روسو.

سباق بأحداث غير متوقعة! هاميلتون @LewisHamilton يفوز بالسباق بعد أن بدأ من المركز الـ 14! بوتاس خلفه ورايكونن في المركز الثالث.#beINF1 #GermanGP pic.twitter.com/BW0twTwvJq — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٢ يوليو ٢٠١٨