بعد مسيرة امتدت لـ22 عامًا.. المكسيكي رافائيل ماركيز يعلن اعتزاله كرة القدم

بعد مسيرة كروية امتدت لـ22 عامًا ومشاركته في 5 نسخ من بطولات كأس العالم، أعلن المكسيكي رافائيل ماركيز اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي، اليوم الأحد.

وكشف ماركيز، صاحب الـ39 عامًا، عن الخبر عبر بيان رسمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أعلن فيه وضع حد لمسيرته الكروية، شاكرًا جماهير جميع الفرق التي لعب لها، كما وجه تقديرًا خاصًا لجماهير منتخب المكسيك على دعمهم له طوال فترة لعبه لصالح المنتخب، كاشفًا عن توليه منصبًا إداريًا مع نادي أطلس غوادالاخارا المكسيكي، الذي كان أول وآخر محطة في مسيرته كلاعب.

وشارك ماركيز مع المنتخب المكسيكي في 5 بطولات كأس عالم، آخرها مونديال روسيا الذي ودعت فيه المكسيك البطولة على يد البرازيل في الدور ثمن النهائي بالخسارة (0-2).

ولعب ماركيز في العديد من الأندية، أبرزها نادي برشلونة الذي توج معه بالكثير من الألقاب مثل: دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإسباني 4 مرات.

وعلى الصعيد الدولي، توج ماركيز مع منتخب بلاده بكأس القارات 2009 ولقبين للكأس الذهبية في 2003 و2011.