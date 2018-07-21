رئيس “كاف”: مشاركة منتخبات أفريقيا في كأس العالم 2018 “متواضعة ومقلقة”

قال أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم السبت، إن مشاركة المنتخبات الأفريقية في كأس العالم الأخيرة في روسيا كانت متواضعة ومقلقة بشكل كبير.

وفي تصريحات صحفية له على هامش الاجتماع التقييمي للكاف حول مشاركة منتخبات أفريقية في مونديال روسيا، أبدى شعوره بخيبة الأمل الكبيرة، وأكد “لم تكن هذه المشاركة جيدة لمنتخبات أفريقيا في كأس العالم، أشعر بخيبة أمل”.

وأضاف: “دائمًا ما كانت مشاركات المنتخبات الأفريقية أفضل، ولكن لم نصل أبدًا للمربع الذهبي، لا يوجد منتخب لدينا تمكن من تجاوز ربع النهائي”.

وأبدى إنزعاجه من حصيلة المنتخبات الخمسة في المونديال “مصر والمغرب وتونس ونيجيريا والسنغال”، وقال: “سجلوا مجتمعين 15 هدفًا فقط، وحققوا ثلاث انتصارات فغقط وتعادلين وخسروا 10 مباريات، لم ينجح أي منهم من المرور لثمن النهائي”.

وتساءل حول سوء نتائج المنتخبات الأفريقية في المونديال رغم امتلاكها لنجوم في أندية أوروبية كبيرة، وشدد: “لدينا المواهب في أفريقيا والدوريات الأوروبية الكبرى بها أفضل لاعبينا، إذن أين الخلل؟”.

وختم تصريحاته: “لا بد من الجميع أن يعملوا بجد حتى نرتقي بالمنتخبات الأفريقية لتنافس في المونديالات المقبلة، الاتحاد الأفريقي يمد يد العون للجميع”.

وتذيلت مصر المجموعة الأولى في المونديال دون أي رصيد من النقاط، أحرزت هدفين ودخل مرماها 6 أهداف، خسرت من أوروغواي (0-1)، وروسيا (1-3)، والسعودية (1-2).

كما احتلت المغرب المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة، أحرزت هدفين ودخل فيها 4، خسرت من إيران والبرتغال بنفس النتيجة (0-1)، وتعادلت مع إسبانيا (2-2).

واحتلت نيجيريا المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، أحرزت 3 أهداف ودخل مرماها 4، خسرت من كرواتيا (0-2)، ثم تغلبت على آيسلندا (2-0)، وخسرت من الأرجنتين (1-2).

واحتلت تونس المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، أحرزت 5 أهداف ودخل مرماها 8 أهداف، خسرت من إنجلترا (1-2)، وبلجيكا (2-5)، وتغلبت على بنما (2-1).

وودعت السنغال البطولة بقاعدة اللعب النظيف التي وضعتها في المركز الثالث في المجموعة الثامنة بعد التساوي في كل شيء مع اليابان، أحرزت 4 أهداف ودخل مرماها العدد نفسه، تغلبت على بولندا (2-1)، وتعادلت مع اليابان (2-2)، وخسرت من كولومبيا (0-1).