كيروش مستمر في تدريب منتخب إيران حتى أمم آسيا 2019 

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم اليوم السبت، استمرار مدربه البرتغالي كارلوس كيروش في منصبه مديرًا فنيًا للفريق، حتى بطولة كأس الأمم الآسيوية التي ستقام في الإمارات عام 2019.

ووفقًا لبيان منشور على موقع الاتحاد المحلي للعبة: “نود أن نعلن استمرار كيروش في منصبه كمدير فني لإيران حتى بطولة أمم آسيا في الإمارات عام 2019”.

وتخوض إيران أمم آسيا في المجموعة الرابعة بجانب العراق وفيتنام واليمن.

وودّعت إيران فعاليات بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا من الدور الأول، بعد الفوز على المغرب بهدف نظيف، والهزيمة من إسبانيا بالنتيجة نفسها، وتعادل مع البرتغال بهدف لكل منهما.

وبذلك، خرجت إيران من الدور الأول (مرحلة المجموعات) بعد حصولها على 4 نقاط.