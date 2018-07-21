ديشان يدعو لتتويج لاعب فرنسي بالكرة الذهبية هذا العام

طالب ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا، بتتويج أحد لاعبيه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب هذا العام، على غرار فابيو كانافارو قائد إيطاليا الفائز بنسخة 2006 في ألمانيا.

ويملك كل من أنطوان غريزمان، ونغولو كانتي، وكيليان مبابي، وبول بوغبا، فرصًا جيدة للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في 2018.

ويهيمن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على جائزة الأفضل في العالم منذ عقد من الزمان، ولم يستطع أي لاعب آخر الحصول على هذه الجائزة في وجودهما.

وقال ديشان في مقابلة مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “أتمنى أن يفوز لاعب فرنسي بالكرة الذهبية، وسيكون ذلك أمرًا جيدًا”.

وأضاف: “سيتم اختبار هيمنة رونالدو وميسي على الجائزة هذا العام، رغم أنهما سيكونان ضمن المرشحين للفوز بالجائزة بالطبع”.

وأحرزت فرنسا لقبها الثاني في كأس العالم الأسبوع الماضي، وأنهت حلم كرواتيا بتحقيق لقبها الأول، عندما تغلبت عليها 4-2 في واحدة من أكثر المباريات النهائية إمتاعًا وامتلاء بالأحداث خلال عقود.